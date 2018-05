Utenlandsk flagg i 17. mai-toget i Torrevieja

Bildet er kornete og tatt på lang avstand, men det levner likevel ingen tvil: Et utenlandsk flagg blandet seg inn blant de norske i 17.-maitoget i Torrevieja i år.

– Man blir jo litt oppgitt. 17. mai er det norskeste vi har, og så skal noen på død og liv komme drassende med et annet lands flagg, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Også i fjor viftet noen med et utenlandsk flagg i 17. mai-toget i Spania, og Helgheim er klar på at noe må gjøres:

– Jeg har bedt vårt lokallag i Torrevieja om en forklaring på hva som har skjedd. Det er så respektløst at jeg blir litt matt.

Øyenvitner har fortalt at det utenlandske flagget var synlig i godt over en halvtime før representanter fra festkomiteen tok grep. Opptrinnet ble bevitnet av hele byen, da 17.-mai-toget sperret all trafikk i sentrum i over tre timer.